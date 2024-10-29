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В Россию вернулась дорогая модель Honda

В Россию вернулась Honda Odyssey от 7,5 млн рублей

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Honda

В Россию привезли минивэн Honda Odyssey китайского производства. Новинка появилась в наличии у официальных представителей марки.

Минивэн доступен в комплектациях Premium, Prestige и Black Edition. Стоимость начинается от 7,5 млн рублей. Изначально предполагалось, что китайско-японская машина будет на 300 тыс. рублей дешевле.

Автомобиль получил гибридную силовую установку из бензинового двигателя 2 DOHC i-VTEC и пары электромоторов. Совокупная мощность мотора Honda Odyssey составляет 184 л.с. Модель имеет просторный салон и обшитые кожей сиденья.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал, что, имея на руках 1,6 млн рублей, можно купить подержанный кроссовер Honda CR-V, который входит в топ рейтинга самых надежных автомобилей по версии TUV Report.

«Лучшим, как и у третьего поколения Honda CR-V, считается двигатель R20A объемом 2 литра. На нем можно без проблем отъездить более 350 тысяч км. У двигателя K24A объемом 2,4 литра часто подтекает передний сальник коленвала. Также наблюдается быстрый износ распредвала впускных клапанов», — сказал эксперт.

Вместимость багажника составляет 589 л. При перегрузе и езде по бездорожью быстро теряют упругость пружины и разбиваются шарниры.

Ранее россиянам назвали надежный японский кроссовер за 2 млн рублей.

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