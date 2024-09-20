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Россиянам назвали самый надежный подержанный кроссовер за 1,6 млн рублей

Автоэксперт Кацубо: Honda CR-V входит в топ самых надежных кроссоверов в мире

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Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал, что, имея на руках 1,6 млн рублей, можно купить подержанный кроссовер Honda CR-V, который входит в топ рейтинга самых надежных автомобилей по версии TUV Report.

«Лучшим, как и у третьего поколения Honda CR-V, считается двигатель R20A объемом 2 литра. На нем можно без проблем отъездить более 350 тысяч км. У двигателя K24А объемом 2,4 литра часто подтекает передний сальник коленвала. Также наблюдается быстрый износ распредвала впускных клапанов», — сказал эксперт.

Вместимость багажника составляет 589 л. При перегрузе и езде по бездорожью быстро теряют упругость пружины и разбиваются шарниры.

Примерно через 8 лет эксплуатации у кроссовера появляются люфты в рулевом управлении. Однако менять рейку не надо. В продаже есть ремкомплекты для ее восстановления.

До этого стало известно, что китайский кроссовер Jaecoo J6 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ необходим для начала продаж модели на российском рынке. В Китае эта модель известна как Chery iCar 03.

Длина автомобиля составляет 4406 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет — 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове. В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 279 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км.

Автомобиль Chery iCar 03 под названием Jaecoo J6 может появиться на российском рынке в 2025 году.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал красить Lada Granta в новый цвет.

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