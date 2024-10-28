Россиянам назвали надежный японский кроссовер за 2 млн рублей

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о плюсах автомобиля Honda Pilot. Так, за сумму 1,7-2 млн рублей можно купить машину в возрасте 12-13 лет с пробегами 300-400 тыс. километров.

«Honda Pilot занимает восьмое место среди SUV. Второе поколение автомобиля выпускалось с 2008 до 2015 годы. Полный привод здесь «паркетный», хотя подключением второй оси заведуют не одна, а две муфты. И у нас, и в Америке Honda Pilot был доступен только с мотором V6 3.5 л. Это атмосферный двигатель с алюминиевым блоком и с чугунными гильзами», — сказал Зиновьев.

По его словам, главная особенность силового агрегата – система VCM, отключающая часть цилиндров при малых нагрузках для экономии топлива. Ресурс мотора — 300 тыс. километров. Автоматическая трансмиссия надежна, но при условии регулярной замены масла. Она может прослужить 200 тыс. километров.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал пять важных недостатков кроссовера Mazda CX-3.

«Из мелких болячек: быстро ломается газовый упор двери багажника, связано это с внутренней коррозией. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой — сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы», — написал Зиновьев.

Также у автомобиля до 2017 года наблюдались проблемы с герметичностью шлангов тормозной системы, слабым местом также считается обгонная муфта в трансмиссии. Автомобили Mazda CX-3 в России официально не продавались, но их выбор есть на вторичном рынке. Приобрести такой кроссовер можно по цене от 1,63 млн рублей.

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