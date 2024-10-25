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Водитель автобуса, упавшего с моста в реку Мойку, получил 6 лет

В Петербурге водителя автобуса, упавшего в Мойку, осудили на 6 лет

В Петербурге суд вынес приговор водителю, автобус которого упал в Мойку. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мужчину признали виновным, его приговорили к шести годам лишения свободы. Помимо этого, он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом 2,5 года.

Подозреваемого задержали после инцидента, произошедшего в мае текущего года. Автобус, который вел осужденный, пробил ограждение на мосту реки Мойки и упал в воду.

Приехавшие на место спасатели смогли вытащить всех пассажиров, но семь из них скончались. Считалось, что причиной аварии могли стать проблемы с тормозной системой автобуса, но позже выяснилось, что каких-либо неисправностей не было.

Прокурор запрашивал для фигуранта разбирательства семь лет колонии.

Помимо водителя, правоохранители обратили внимание на компанию, которой принадлежит средство передвижения. У организации изъяли документацию.

Ранее в Курске в ДТП с участием автобуса пострадали семь человек.

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