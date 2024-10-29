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Госдума призвала давать россиянам большую скидку на штрафы за нарушение парковки

Комитет ГД поддержал идею ввести скидку в 50% на штрафы за нарушение парковки

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Creativa Images/Shutterstock/FOTODOM

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству призвал парламент принять в первом чтении законопроект, который подразумевает введение скидки в 50% на штрафы за нарушение парковки. Об этом пишет «Коммерсант».

Петербургские депутаты, которые выступили авторами проекта, предлагают ввести скидку, если россиянин оплатил штраф в течение 20 дней. По их словам, граждане не понимают, почему аналогичные меры действуют в отношении штрафов за нарушение ПДД, но не парковки.

В правительстве отметили, что законопроект нуждается в доработке — необходимо уточнить позицию субъектов РФ по этому вопросу.

Издание напоминает, что штрафы за нарушения парковки являются одними из самых дорогих.

До этого сообщалось, что в Подмосковье с 1 ноября начнут работу платные парковки, которые оборудуют в Красногорске, Королеве, Реутове и Видном.

Согласно документу, принятому министерством транспорта Московской области, зоны платной парковки сперва появятся в нежилых кварталах. В ведомстве считают, что подобным образом можно побороть проблему хаотичной парковки.

Всего в регионе появится 27 зон, в которых будет предусмотрено в общей сложности 300 машино-мест. Тарифы варьируются от 40 до 50 рублей за час стоянки. При этом автомобилистам отведут 10 минут для оплаты парковки. По их истечении владельцам может прийти штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Ранее автоэксперты назвали неадекватными штрафы для «зайцев», предложенные Минтрансом.

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