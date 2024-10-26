Автоэксперты назвали неадекватными штрафы для «зайцев», предложенные Минтрансом

Российские автоэксперты назвали чрезмерным предложение Минтранса увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам для легковых автомобилей в 6,6 раз. Таким мнением они поделились с «Известиями».

«Наверно, 10 тыс. рублей для легковых машин и 30 тыс. рублей для грузовиков — это все же перебор. Пока это только проект закона, он проходит общественные обсуждения», — считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Главред журнала «За Рулем» Максим Кадаков придерживается аналогичной точки зрения — по его словам, предложенные штрафы «неадекватны и несоизмеримы».

«Один водитель проехал по М-12 от Москвы до Электроуглей, не заплатив 139 рублей, а другой поехал по ней до Казани, где тариф составляет почти 5 тыс. рублей. И того, и другого в итоге оштрафуют на 10 тыс. рублей», — пояснил он.

До этого Минтранс предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам. Соответствующий проект федерального закона с изменениями в КоАП ведомство разместило на публичное обсуждение.

«Документом предлагается увеличить штраф за неоплату проезда по платным автодорогам с 1,5 до 10 тыс. рублей для легковых и с 5 до 30 тыс. рублей для грузовых авто», — говорится в законопроекте.

Кроме того, в ведомстве предложили ввести штраф 50 тыс. рублей для иностранных перевозчиков и отменить скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней.

Инициатива связана с тем, что действующие штрафы ниже или сопоставимы со стоимостью проезда. Этим пользуются недобросовестные водители — погашают только штраф, но не задолженность за проезд.

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