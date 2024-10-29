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Стал известен регион России, где больше всего продают самые мощные автомобили

«Авто.Ру»: больше всего мощных автомобилей продают в Москве и Подмосковье

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Евгений Биятов/РИА Новости

В России больше всего мощных автомобилей продают в Москве и области. Об этом сообщили эксперты «Авто.ру Бизнес», которые провели исследование рынка машин с двигателем мощнее 250 л.с.

По его результатам, на Москву и Подмосковье приходится 10% от предлагаемых дилерами машин свыше 250 л.с. Также в рейтинг попали Краснодарский и Ставропольский края (по 8%). Следом идут Красноярский край и Тюменская область (по 7%) и Санкт-Петербург (4%).

Также аналитики выяснили, что машины с мотором свыше 250 л.с. чаще всего предлагают дилеры Москвы и Ставропольского края (по 9%). А мощные автомобили с пробегом в основном встречаются в Новосибирской области (16%).

Самой популярной новой моделью с 250-сильным двигателем стали Tank 500, BMW X5 и Toyota Land Cruiser 300.

До этого Geely в Китае представила обновленный седан Preface. Автомобиль на местном рынке будет продаваться по цене от 99,7 тыс. юаней до 138,7 тыс. юаней (1,35-1,87 млн рублей).

На китайском рынке автомобиль известен под названием Geely Xingrui Dongfang Yao. В ходе обновления он получил новый серый цвет кузова, монохромный логотип и новую решетку радиатора с прямыми планками вместо изогнутых.

На передней панели два дисплея: комбинация приборов базируется на 12-дюймовом экране, для медиасистемы предусмотрен 14-дюймовый. При этом у машины сохранен блок клавиш под экраном и селектор трансмиссии на центральном тоннеле.

Ранее были названы признаки неисправного подержанного автомобиля.

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