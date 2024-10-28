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Geely обновила седан Preface с 8-ступенчатым «автоматом»

Geely представила обновленный седан Preface c классическим «автоматом»

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Geely

Geely в Китае представила обновленный седан Preface, сообщает Autohome. Автомобиль на местном рынке будет продаваться по цене от 99,7 тыс. юаней до 138,7 тыс. юаней (1,35-1,87 млн рублей).

На китайском рынке автомобиль известен под названием Geely Xingrui Dongfang Yao. В ходе обновления он получил новый серый цвет кузова, монохромный логотип и новую решетку радиатора с прямыми планками вместо изогнутых.

На передней панели два дисплея: комбинация приборов базируется на 12-дюймовом экране, для медиасистемы предусмотрен 14-дюймовый. При этом у машины сохранен блок клавиш под экраном и селектор трансмиссии на центральном тоннеле.

Обновленный Geely Preface оснащается двумя бензиновыми турбомоторами на выбор. Двигатель 1.5 развивает 181 л.с. и работает в паре с роботизированной трансмиссией. Мотору 2.0 (на 190 или 238 л.с.) полагается классический гидромеханический 8-ступенчатый «автомат».

Ранее стало известно, что российские таможенники начали аннулировать ЭПТС на ввезенные в страну машины из-за новой схемы мошенничества с уплатой утильсбора.

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