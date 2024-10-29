Выяснилось, почему заезжать на парковку нужно задним ходом

У парковки задним ходом есть несколько плюсов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«Перпендикулярную парковку рекомендуют выполнять задним ходом для того, чтобы при выезде контролировать движение. Так как выезд с парковочного места в переднем направлении позволяет лучше видеть приближающиеся машины и пешеходов, что снижает риск аварий. Есть два основных способа этого типа парковки между автомобилями: под углом 90 и 45 градусов (елочкой)», — сказал эксперт.

Еще плюс парковки задним ходом — это маневренность. У большинства автомобилей поворачиваются передние колеса, из-за чего машина отклоняется относительно задней оси, поэтому парковаться задним ходом гораздо маневреннее. Кроме того, парковка происходит быстрее.

До этого директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский заявил, что запуск автомобильного двигателя и немедленное начало движения после этого нежелательно, так как может привести к проблемам с мотором и коробкой передач.

«Во-первых, после запуска двигателя масло может еще не успеть равномерно распределиться по всем компонентам, а это в свою очередь влияет на быстрый износ деталей. Во-вторых, современные автомобили имеют множество электронных систем и датчиков, которые также нуждаются в определённом времени для полноценного запуска. Например, системы впрыска топлива и зажигания могут некорректно работать сразу после старта», — сказал Боярский.

Кроме того, при старте мотор работает на высоких оборотах, и резкое движение может создать дополнительную нагрузку на двигатель и коробку передач. По словам эксперта, после долгого прогрева снижается уровень вредных выбросов.

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