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Россиянам рассказали, почему нельзя начинать движение сразу после запуска мотора

«Авилон»: движение не непрогретой машине приводит к быстрому износу мотора

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Depositphotos

Запуск автомобильного двигателя и немедленное начало движения после этого нежелательно, так как может привести к проблемам с мотором и коробкой передач. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игоря Боярского.

«Во-первых, после запуска двигателя масло может еще не успеть равномерно распределиться по всем компонентам, а это в свою очередь влияет на быстрый износ деталей. Во-вторых, современные автомобили имеют множество электронных систем и датчиков, которые также нуждаются в определённом времени для полноценного запуска. Например, системы впрыска топлива и зажигания могут некорректно работать сразу после старта», — сказал Боярский.

Кроме того, при старте мотор работает на высоких оборотах, и резкое движение может создать дополнительную нагрузку на двигатель и коробку передач. По словам эксперта, после долгого прогрева снижается уровень вредных выбросов.

До этого стало известно, что чаще всего автомобильные люки начинают пропускать воду из-за старых уплотнителей или засоренных дренажных отверстий.

Третья распространенная причина — проблемы с электрикой. Когда есть отверстие в крыше, даже с идеальным уплотнителем, при эксплуатации вода проникает в определенные узлы электрики. В этом случае могут пострадать провода, датчики, механизмы люка.

Четвертая причина проблем с люком — его подвижность, из-за которой со временем могут перетираться кожухи проводов или сами провода. Соответственно, электричество перестает поступать и возникают сложности с управлением механизмом.

Ранее россиянам рассказали, что категорически нельзя делать в дождь за рулем автомобиля.

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