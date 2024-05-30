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Россиянам рассказали, что категорически нельзя делать в дождь за рулем машины

«РГ»: при движении на машине по лужам есть риск повредить шины

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Shutterstock

При движении на на автомобиле по большим лужам есть риск повредить покрышки и диск. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Из-за грязной воды в луже водители не могут оценить ни глубину, ни вообще присутствие каких-то острых, опасных предметов. Также в лужах не видно краев дорожного полотна. Поэтому ни в коем случае не заезжайте в лужу на скорости. Проезжайте водные препятствия на минимальной скорости, смотрите на авто, которые едут впереди. Самый лучший вариант - выйти из авто и заранее оценить глубину с помощью подручных средств», — сказал Родионов.

По его словам, есть еще одна опасность при движении автомобиля по глубоким лужам. Речь идет о гидроударе, который влечет за собой дорогостоящий ремонт двигателя. Если все же это произошло, специалист советует заглушить мотор и вызвать эвакуатор.

Кроме того, неудачного проезда по лужам возможны повреждения проводки, выход из строя электрических компонентов, например, может окислиться какой-то блок.

До того директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что если заливать в автомобиль топливо с более низким октановым числом, двигатель выйдет из строя.

Он отметил, что использование бензина АИ-92 в машинах, которым рекомендуется АИ-95 или АИ-98, может привести, например, к образованию нагара на клапанах, повреждению поршней и блоков цилиндров. Также это чревато снижением производительности. Бензин АИ-92 обладает более низким октановым числом, он чаще вызывает детонации в ходе рабочего процесса мотора. АИ-92 может производить больше вредных выбросов — оксидов азота и углеводородов.

Ранее россиянам назвали три способа сэкономить на бензине.

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