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Стало известно, когда надо избавиться от автомобиля

«Авилон» назвал пять важных причин, чтобы избавиться от автомобиля

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Илья Наймушин/РИА Новости

О смене автомобиля следует задуматься, если возникают частые технические проблемы и приходится постоянно обращаться в сервис для ремонта. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«О смене авто следует задуматься, если возникают частые технические проблемы и приходится постоянно обращаться в сервис. Тщательного внимания машина требует после 10 лет эксплуатации. Например, может появиться ржавчина, которая разрушает металл. Если после обработки автомобиля ржавчина продолжает появляться, то лучше его продать», — сказал Стрельбицкий.

Кроме того, надо задуматься о продаже машины, если в ДТП она получила серьезные повреждения. Не всегда есть смысл восстанавливать автомобиль после тяжелой аварии, так как это будет дорого стоить, отметил эксперт.

Заметные проблемы с двигателем (постоянные доливы масла, дым из выхлопной трубы) и трансмиссией (щелчки, запоздалое переключение передач) могут стать серьезным основанием для замены автомобиля.

Старые машины часто менее эффективны в расходе топлива по сравнению с новыми моделями. Если расход горючего увеличился, то, возможно, стоит рассмотреть вариант покупки нового автомобиля.

Еще одна из причин замены автомобиля – проблемы с электроникой. Современные машины полагаются на сложные электронные системы, и, если они начинают выходить из строя, это приводит к дорогому ремонту.

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