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Россиянам назвали пять причин шума мотора в автомобиле

«Авилон» назвал пять причин стука в двигателе автомобиля

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Стук в моторе — это серьезная проблема, которая может указывать на различные неисправности, практически все они критичны и требуют немедленного устранения. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Среди наиболее опасных причин – износ подшипников (вкладышей) коленчатого вала. Это может привести к увеличению зазора между коленвалом и шатуном, вызывая стук. В конечном итоге однозначно произойдет разрушение самого коленчатого вала и поломка двигателя», — сказал эксперт.

По его словам, стук в двигателе появляется еще в случае износа поршней, колец или стенок цилиндров. Это может привести к потере компрессии, повышенному расходу масла и, как следствие, к серьезной потере мощности мотора и к возможному разрушению механизмов.

Вызвать стук в двигателе может и неисправность клапанов. Если зазор между клапаном и толкателем увеличен, это приводит к интенсивному износу обеих деталей с последующими непредсказуемыми последствиями, пояснил Стрельбицкий.

Стучать двигатель может и из-за проблем с системой зажигания или питания, предупредил эксперт. Плохое топливо вызывает детонацию, что проявляться в форме характерного стука и указывает на более серьезные неисправности.

«Плохая циркуляция масла или его недостаток вызывают трение в моторе, в результате чего также может появиться стук. Чаще всего это уже свершившийся факт поломки двигателя», — подчеркнул эксперт.

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