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Потасовка пьяных пассажиров с таксистом в Петербурге закончилась уголовным делом

78.ru: в Петербурге ссора таксиста с пьяными пассажирами закончилась потасовкой

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Shutterstock

В Петербурге ссора между пьяными пассажирами и таксистом переросла в потасовку и привела к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в ночь на 6 октября на углу улиц Боровой и Марата. Семейная пара в нетрезвом состоянии вызвала такси, однако водитель отказался их везти из-за состояния алкогольного опьянения и стаканов с пивом в руках.

Между супругами и таксистом произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку — пассажир достал нож и ударил им по боковому зеркалу. По словам водителя, мужчина замахнулся на него лезвием, однако сам пассажир уверяет, что достал его в целях самообороны, так как шофер стал нападать на них.

В результате пассажир с ножом оказался в отделении полиции. В его отношении составили административный протокол о хулиганстве и возбудили уголовное дело. Мужчина также сам написал заявление. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее туляка избили битой на улице из-за замечания о сработавшей сигнализации автомобиля.

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