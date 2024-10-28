Chery показал салон нового кроссовера Tiggo 4 для России

Китайская компания Chery распространила фото салона обновленного кроссовера Tiggo 4 для рынка России.

Tiggo 4 получил цифровой кластер из объединенных экранов диагональю 10,25 дюйма каждый. Поддерживается голосовое управление, есть беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, «зимний» пакет.

Из обновок заявлены сиденья с интегрированными подголовниками и появление электрической регулировки у водительского кресла.

Дизайн передней части Chery выполнен в новом стиле. Решетка радиатора имеет сложную форму — основной многоугольник, который продолжается по бокам до вертикальных вставок в бампере. Рисунок имитирует россыпь звезд, а графика задних фонарей стилизована под тигровый окрас.

Автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой коробкой DCT.

До этого стало известно, что полноприводная версия кроссовера Kaiyi X7 Kunlun появится позднее запланированного. Ориентировочно версия появится в середине 2025 года.

Компания Kaiyi начала продажи России нового среднеразмерного кроссовера Kaiyi X7 Kunlun в феврале 2024 года. Автомобили собираются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» модернизировали самую дорогую Lada Vesta.