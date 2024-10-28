На «АвтоВАЗе» модернизировали самую дорогую Lada Vesta

Дочерняя фирма «АвтоВАЗа», компания «Лада Спорт», модернизировала автомобили Lada Vesta Sportline. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Автомобиль получил ESC и другие системы комфорта и безопасности. Это самая дорогая версия модели Vesta.

«Новые опции внедрены пакетом, по аналогии с базовой моделью Lada Vesta, однако системы были доработаны под спортивный характер модели Sportline. Так, ESC получила оригинальные настройки, позволяющие наиболее полно раскрыть потенциал форсированного мотора и подвески спортивного типа. Кроме того, система получила возможность полного отключения», — говорится в сообщении предприятия.

В перечень возвращенных опций вошли боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto.

Стоимость нового оборудования и новых опций в составе автомобилей Lada Vesta Spotrtline составит 80 100 рублей.

Lada Vesta Sportline оснащена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски.

До этого стало известно, что доступная модификация Lada Vesta с автоматической трансмиссией начала поступать к российским дилерам.

Напомним, в гамме семейства Lada Vesta появился новый силовой агрегат – двигатель 1,6 л (106 л.с.), работающий в паре с автоматической трансмиссией.

На «АвтоВАЗе» заявили, что автомобиль обладает хорошей экономичностью: расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 л на 100 км.

Связка мотора 1.6 л и АТ применяется на седанах Lada Vesta и автомобилях Lada Vesta SW, начиная уже с базовой версии Comfort. Доплата составляет 50 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько Lada Aura заказало Управление делами президента РФ.