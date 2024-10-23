Выяснилось, когда кроссовер Kaiyi X7 Kunlun с полным приводом появится в России

Полноприводная версия кроссовера Kaiyi X7 Kunlun появится позднее запланированного. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу бренда. Ориентировочно версия появится в середине 2025 года.

«Ранее планировалось, что полный привод у X7 Kunlun появится до конца года. Причины задержки не уточняются, но не исключено, что она может быть связана с заминкой с сертификационными испытаниями или с корректировкой планов», — говорится в сообщении.

Компания Kaiyi начала продажи России нового среднеразмерного кроссовера Kaiyi X7 Kunlun в феврале 2024 года. Автомобили собираются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Длина кроссовера 4710 мм, колесная база — 2800 мм. Автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками. Максимальная мощность турбомотора 1.6 — 186 л.с., двухлитровый двигатель выдает 238 л.с. И тому, и другому полагается роботизированная семиступенчатая коробка передач. Автомобиль можно заправлять бензином Аи-92.

В базовую комплектацию входят панорамная крыша с электроприводом, багажник с электроприводом и функцией бесконтактного открытия, 14,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, кожаные сиденья.

В более дорогую комплектацию входит система автоматического дальнего света, 20-дюймовые легкосплавные диски, цифровая приборная панель 12,3 дюймов, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка.

Ранее сообщалось, что Changan представил гибрид пикапа и купе-кроссовера.