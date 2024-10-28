Появилось видео, как машина загорелась на ходу в Башкирии

В городе Октябрьский (Башкирия) автомобиль Ford Mondeo загорелся на ходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль остановился на перекрестке, под его днищем видны языки пламени. После этого водитель отъехал на обочину, за машиной на асфальте остался огненный шлейф.

Водитель открыл багажник и попытался сбить пламя с помощью огнетушителя, однако потушить пожар ему не удалось. На место происшествия приехали пожарные, которые ликвидировали возгорание за 7 минут. Водитель автомобиля пострадал при пожаре.

До этого в Ленинградской области уроженец Нальчика обстрелял такси из дробовика, водитель обратился в полицию. Нападавший задержан.

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