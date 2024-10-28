Уроженец Нальчика обстрелял такси из «Сайги» в Ленинградской области

В Ленинградской области пассажир такси обстрелял машину перед шлагбаумом СНТ «Строитель» в поселке Коммунар, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, об обстреле заявил в полицию водитель такси по имени Иван, который привез в СНТ нетрезвого клиента. Между водителем и пассажиром произошел конфликт, после которого пассажир ушел, а затем вернулся на квадроцикле и с карабином. Мужчина открыл огонь в сторону автомобиля, а затем уехал. На такси Hyundai Solaris остались следы от дроби.

Оперативники задержали подозреваемого — 45-летнего уроженца Нальчика по имени Ашот, возбуждено уголовное дело.

У подозреваемого изъят карабин «Сайга», оружие на него не зарегистрировано, уточняет 47news.ru.

Ранее в Ульяновске один пассажир такси избил ногами другого, требуя оплатить проезд.