Массовая авария затруднила движение автомобилей на МКАД в Москве

Массовая авария произошла на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 6-го км МКАД столкнулись четыре автомобиля, после чего один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда.

Отмечается, что в районе ДТП затруднено движение автомобилей. В ведомстве автомобилистам посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого стало известно, что после массового ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, в котором пострадали 11 человек, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ведомстве отметили, что после инцидента проводят обыск в компании-перевозчике, а также допрашивают очевидцев и потерпевших.

По данным следствия, водитель рейсового автобуса СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в районе станции метро «Площадь Восстания» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате этого пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей.

Ранее житель Рыбинска обстрелял автобус из окна квартиры и попал на видео.