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Житель Рыбинска обстрелял автобус из окна квартиры и попал на видео

В Рыбинске попал на видео злоумышленник, стрелявший по автобусу из окна квартиры

В Ярославской области неизвестный обстрелял из окна квартиры рейсовый автобус и проезжавшие по улице автомобили. Видеозапись инцидента разместил паблик «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в поселке Копаево (входит в состав Рыбинска) На кадрах видно, что стрелок с пневматической винтовкой наизготовку стоит в квартире на втором этаже жилого дома. В момент, когда по дороге проезжает автобус, раздается выстрел. После этого человек с винтовкой отошел от окна и закрыл его.

«Копаево. Время 21:00. Пьяные стреляют из «воздушки» по прохожим, по проезжающим авто, автобусам. Весело однако. Полицию вызывали, приезжала, дальше не знаю, что было», — прокомментировал автор ролика.

По данным издания 76.ru, полиция начала проверку по факту инцидента.

Ранее в Красноярском крае коровы перешли улицу по зебре и попали на видео.

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