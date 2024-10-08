На видео попала пробка в 20 км в Подмосковье из-за ДТП с фурами

В Подмосковье произошло ДТП с двумя фурами, что привело к образованию почти 20-километровой пробки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Две фуры сегодня столкнулись на Московском малом кольце под Бронницами. Движение в районе ДТП частично перекрыто. Судя по картам, пробка на этом участке — 17 километров в две стороны», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что у одной из фур в результате столкновения оказался разрушена передняя часть. Транспорт съехал в кювет.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку возле БЦ «Ривер Плаза».

«По данным нашего источника, пострадали люди. На месте произошел разлив топлива», — говорится в публикации Telegram-канала «Маленькие Большие Новости».

Однако 360.ru передает, что пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. Сам автомобиль уже находится на дне. На место происшествия приехали сотрудники ДПС.

Ранее появилось видео с моста, где Toyota с людьми рухнула в Москву-реку.