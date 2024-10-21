Горящий грузовик перегородил движение по Московскому шоссе под Петербургом

Горящий грузовик перекрыл движение по Московскому шоссе под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Дымящаяся фура с языками пламени завалилась на бок и перегородила Московское шоссе в районе Шушар. Кабина большегруза буквально свисает с эстакады», — говорится в сообщении канала.

Подробности ДТП и информация о пострадавших уточняются.

До этого в Уфе цистерна с пропаном загорелась у автозаправочной станции. Водитель потушил горение огнетушителем до приезда сотрудников МЧС России. Прибывшие на место инцидента пожарные провели проливку очага возгорания.

Также МЧС Чечни в своем Telegram-канале опубликовало видео взрыва на АЗС в Грозном 12 октября.

Кадры с места событий свидетельствуют, что взрыв произошел после прибытия пожарных на место ЧП. Тем не менее, сами спасатели не пострадали. Однако одна из цистерн заправки после взрыва влетела в ворота частного дома.

Ранее автоэксперты объяснили, почему на заправках происходят взрывы.