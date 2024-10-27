Пассажир такси в Ульяновске избил ногами знакомого, требуя оплатить проезд

В Ульяновске пассажир такси избил знакомого, не пожелавшего оплатить проезд. Об этом сообщает mosaica.ru.

Драка произошла на улице Стасова накануне. Мужчина вытащил из такси другого пассажира и начал его избивать, требуя оплатить проезд. При этом он призывал водителя помочь, однако тот решил не вмешиваться в драку и уехал.

Нападавший нанес оппоненту несколько ударов, в том числе ударил ногой по туловищу и коленом в голову. Пострадавший присел на землю. Агрессивный мужчина утверждал, что избиваемому дали деньги на оплату такси, однако он не сделал этого.

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