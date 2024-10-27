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Трамвай раздавил об столб Lada Granta в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде трамвай раздавил Lada Granta об столб

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Телеграм-канал «ЧП 52 Нижний Новгород»

В Нижнем Новгороде трамвай раздавил об столб автомобиль Lada Granta. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП 52 Нижний Новгород» и публикует фото с последствиями аварии.

Авария произошла на Комсомольской площади. На кадрах видно, что автомобиль Lada Granta темного цвета повис на бетонном ограждении у трамвайных путей и оказался смят об опору контактной сети. Сильные повреждения получила передняя часть салона. Левую часть машины трамвай раздавил об ограждение.

В ДТП обошлось без пострадавших, уточняет nn.ru. Движение трамваев в районе места аварии было приостановлено.

После 15 часов в воскресенье трамвайные пути удалось освободить, разрушенный автомобиль увезли с места ДТП на эвакуаторе.

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