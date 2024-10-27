Глава Ford признался, что владеет китайским автомобилем

Глава концерна Ford Джим Фарли признался, что уже полгода владеет автомобилем китайского производства. Об этом он заявил в беседе с телеведущим Робертом Ллевелином, передает портал Motor.ru.

«Джим Фарли заявил, что специально привез в США новейший Xiaomi SU7! Глава Ford подчеркнул, что ездит на китайском электромобиле ежедневно уже полгода и не хочет от него отказываться», — говорится в публикации.

По данным портала, Фарли назвал продажи Xiaomi «фантастическими», поскольку этот молодой бренд ежемесячно реализует по 20 тысяч электрокаров.

В беседе с телеведущим Фарли отметил, что упоминать конкурентов в превосходных эпитетах не принято, но в данном случае Ford и Xiaomi не соперники, по крайней мере в США.

Также глава Ford указал, что электрокар новой марки пока не продается за пределами Китая, тогда как Северная Америка ввела заградительные пошлины против китайского автопрома, поэтому обычные американцы не смогут составить свое мнение о SU7.

До этого стало известно, что бренд Oting выведет на российский рынок пикап-хардтоп Palasso. Презентация новой модели состоялась в Москве. Продажи автомобиля начнутся в I квартале 2025 года.

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