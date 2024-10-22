В Россию официально вернется Nissan Patrol и Qashqai

Компания Oting планирует представить в России компактный кроссовер и полноразмерный внедорожник. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на источник в авторитейле.

«Речь идет о моделях на базе Nissan Patrol и Qashqai», — рассказал агентству источник.

До этого стало известно, что бренд Oting выведет на российский рынок пикап-хардтоп Palasso. Презентация новой модели состоялась в Москве.

Продажи автомобиля начнутся в I квартале 2025 года. Цены и набор комплектаций будут названы перед стартом продаж. Рамный пикап производится в Китае, на российский рынок он выйдет с бензиновым мотором 2.0 мощностью 218 л.с., восьмиступенчатой АКП немецкой марки ZF и полным приводом. Тем же силовым агрегатом оснащается и внедорожник Oting «Паладин», который уже продается в России.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе. Уровень крыши над багажником выше, чем над салоном. Объем грузового отсека — 2150 л, его стенки отделаны пластиком, на полу — ковровое покрытие, как в багажнике внедорожника.

Ранее сообщалось, что автобренд Oting не планирует сворачивать продажи авто в России.