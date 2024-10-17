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Oting представил в России пикап с необычным кузовом

В России официально представлен пикап Oting Palasso

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OTING

Бренд Oting выведет на российский рынок пикап-хардтоп Palasso. Презентация новой модели состоялась в Москве.

Продажи автомобиля начнутся в I квартале 2025 года. Цены и набор комплектаций будут названы перед стартом продаж. Рамный пикап производится в Китае, на российский рынок он выйдет с бензиновым мотором 2.0 мощностью 218 л.с., восьмиступенчатой АКП немецкой марки ZF и полным приводом. Тем же силовым агрегатом оснащается и внедорожник Oting «Паладин», который уже продается в России.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе. Уровень крыши над багажником выше, чем над салоном. Объем грузового отсека — 2150 л, его стенки отделаны пластиком, на полу — ковровое покрытие, как в багажнике внедорожника.

Ранее в Китае рассекретили кроссовер Geely Cowboy, приспособленный для активного отдыха.

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