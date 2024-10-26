Москвичам рассказали, что нужно сделать с шинами на авто в эти выходные

Московским водителям пора сменить сезонные шины на авто. Такую рекомендацию дал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Пора менять сезонные шины. Аналитики ЦОДД изучили статистику с ноября 2023 года по февраль 2024 года. Оказалось, что в ноябре происходит на 37% больше аварий, чем в среднем в зимние месяцы», — говорится в публикации.

Главными причинами ДТП назвали мокрый снег, гололедицу, увеличенный тормозной путь, заносы автомобилей и короткий световой день.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жители Москвы могут менять шины на автомобиле уже 26 октября.

По словам синоптика, начиная с выходных и на последующей неделе значительных температурных повышений не прогнозируется.

«Это значит, что [наступило] самое время для смены колес, потому что в течение большей части суток ночью, утром и вечером температура будет ниже пяти градусов, а это показатель, при котором нужно менять резину», — сказал Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что летняя резина при устойчивой температуре ниже пяти градусов теряет свою эластичность, и это негативно влияет на тормозной путь. По прогнозу Вильфанда, в следующий понедельник температура днем составит +5-10°С, как и на выходных.

Ранее на видео попал момент жесткого ДТП с автобусом с пассажирами в Москве.