Синоптик посоветовал менять шины в предстоящие выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал агентству ТАСС, что жители Москвы могут менять резину на автомобиле уже в субботу.

По словам синоптика, начиная с выходных и на последующей неделе значительных температурных повышений не прогнозируется.

«Это значит, что [наступило] самое время для смены колес, потому что в течение большей части суток ночью, утром и вечером температура будет ниже пяти градусов, а это показатель, при котором нужно менять резину», — сказал Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что летняя резина при устойчивой температуре ниже пяти градусов теряет свою эластичность, и это негативно влияет на тормозной путь. По прогнозу Вильфанда, в следующий понедельник температура днем составит +5-10°С, как и на выходных.

В понедельник синоптик заявлял, что москвичам пока рано менять резину на автомобилях на зимнюю, поскольку в ближайшую неделю температура будет выше нормы.

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