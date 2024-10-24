На видео попал момент лобового тарана «семерки» и грузовика в Башкирии

В Уфе автомобиль ВАЗ-2107 на большой скорости совершил лобовое столкновение с «Газелью». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash и публикует видеозапись момента ДТП.

Авария произошла в микрорайоне Кузнецовский Затон города Уфы. Водитель «семерки» выжил, его госпитализировали с травмами. На видео с камеры наблюдения видно, что легковой автомобиль движется по мокрой дороге и врезается в «Газель», припаркованную на встречной обочине. От удара грузовик откатился назад, у него открылся капот. Заднюю часть седана ВАЗ подбросило в воздух, после чего машины остановились. О причинах выезда «Лады» на встречную полосу не сообщается.

До этого в Екатеринбурге двое военнослужащих-снайперов отобрали у местной жительницы автомобиль Datsun и поехали на нем в Челябинск.

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