В Краснодаре последствия жесткого массового ДТП попали на камеру

В Краснодаре произошло ДТП с несколькими автомобилями на улице Северная. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Мужчину реанимируют прямо на дороге. Авария произошла на улице Северная. На данный момент известно еще минимум о двух пострадавших», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, два человека в результате ДТП получили травмы, несовместимые с жизнью. Они ехали на автомобиле Daewoo Nexia.

На месте аварии работают экстренные службы, обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого в Уфе автомобиль ВАЗ-2107 на большой скорости совершил лобовое столкновение с «Газелью».

Авария произошла в микрорайоне Кузнецовский Затон города Уфы. Водитель «семерки» выжил, его госпитализировали с травмами. На видео с камеры наблюдения видно, что легковой автомобиль движется по мокрой дороге и врезается в «Газель», припаркованную на встречной обочине. От удара грузовик откатился назад, у него открылся капот. Заднюю часть седана ВАЗ подбросило в воздух, после чего машины остановились.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на востоке Москвы.