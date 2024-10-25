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В Химках таксист-мигрант пырнул отверткой пассажира, отказавшегося платить сверх тарифа

В Химках ищут таксиста, который потребовал доплату и порезал клиента за отказ

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Maxim Shemetov/Reuters

В Подмосковье таксист напал с отверткой на пассажира, которого хотел обмануть. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел 24 октября возле торгового центра в Химках. 41-летний пострадавший приехал туда на такси за покупками, но по прибытии водитель вдруг завысил цену.

Названная им стоимость поездки в два раза была больше указанной в приложении сервиса. Пассажир доплачивать отказался, но заплатил по первоначальному тарифу.

Мужчина уже покинул салон, однако таксист догнал его и четыре раза ударил отверткой. Нападавший скрылся, а жертве вызвали скорую помощь сотрудники ближайшего магазина. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильно нормальное. Злоумышленника разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Японии туристы платят таксистам, чтобы те притворялись телохранителями и ниндзя.

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