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Российские чиновники испугались ездить на Lada Aura из-за риска сильно вспотеть

Mash: российские депутаты не хотят ездить на Lada Aura из-за риска вспотеть

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Lada

Российские чиновники не захотели пересаживаться на Lada Aura из-за целого ряда неудобств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Он напомнил, что «АвтоВАЗ» подчеркивал, что его новинка подойдет для использования госструктурами.

«Только чиновники оказались к этому не готовы. Места для воздуховодов сзади не нашлось — оставили без них. Важные персоны испугались, что в костюмах и рубашечках вспотеют и придут на переговоры с мокрой спиной — будет стыдно», — говорится в публикации.

Кроме того, в новой модели «АвтоВАЗа» отсутствует климат-контроль, а кондиционер есть только со стороны водителя. Также чиновники пожаловались на большие габариты автомобиля, которые создают лишние неудобства на парковке у Госдумы. Среди прочих неудобств оказались короткий подлокотник, один USB-порт, отсутствие столика для ноутбука и т.д.

До этого «АвтоВАЗ» представил седан Lada Aura, цена которого в максимальной комплектации превысит 3 млн рублей. Его планируют поставлять в госструктуры и предлагать частным клиентам, в том числе для поездок с личным водителем. О том, что представляет собой первый премиальный автомобиль из Тольятти, сделанный из дешевой Vesta, – читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны подробности о новой крупной машине от «АвтоВАЗа».

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