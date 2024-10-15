Премиальную Lada показали. Оказалось, она дороже конкурентов, но хуже укомплектована

«АвтоВАЗ» представил седан Lada Aura, цена которого в максимальной комплектации превысит 3 млн рублей. Его планируют поставлять в госструктуры и предлагать частным клиентам, в том числе для поездок с личным водителем. О том, что представляет собой первый премиальный автомобиль из Тольятти, сделанный из дешевой Vesta, – в материале «Газеты.Ru».

Седан Lada Aura с удлиненным кузовом от Lada Vesta, поступит в продажу в ноябре 2024 года. Впервые в истории «АвтоВАЗа» стоимость нового автомобиля преодолела барьер в 3 млн рублей, в базе для коммерческих целей (такси) такая машина — 2,6 млн рублей.

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Стоимость седана Lada Vesta в максимальной комплектации Sportline сейчас составляет 2,2 млн рублей с мотором 1,6 и механикой. На Lada Aura ставят мотор 1,8 и вариатор, с таким набором Vesta стоит максимум около 2 млн рублей.

Как Vesta превратили в Aura

«АвтоВАЗ» сообщил, что при разработке в Lada Aura внедрили 244 новые детали, прошел цикл лабораторных и дорожных испытаний, а также адаптация парктроников и мониторинга скрытых зон, калибровка силового агрегата и трансмиссии.

Lada Aura получила те же мотор 1,8 (122 л. с.) в паре с китайским вариатором WLY CVT18 (выпускается китайским автоконцерном Chery), которые устанавливаются на Lada Vesta.

Lada Aura получила усиленную вибро- и шумоизоляцию по всему периметру кузова, сиденья обшиты кожей Nappa, есть руль с двухцветной обшивкой. Амортизаторы у этого седана оригинальные — не от Vesta. Медиасистема с планшетным экраном соединяется с восемью динамиками. Доступны два варианта отделки салона — в черном и светло-сером цвете.

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Акустическому комфорту вазовцы придали особое значение : на стойках кузова, панелях дверей, полу и потолке, полке багажника и колесных арках установлены шумопоглощающие элементы. Панели виброизоляции наклеены на основание кузова, двери и крышу.

Для улучшения жесткости кузова в крышу внедрены поперечные усилители. Дополнительным металлом усилены пороги и задние двери, чтобы повысить стойкость к боковому удару. Для автомобиля с увеличенной колесной базой пришлось перенастроить амортизаторы с измененными параметрами клапанов сжатия и отбоя. Это позволило обеспечить плавность хода и улучшить гашение ударов от дорожных неровностей.

Глазами потребителя

При создании Aura была проведена серьезная работа по улучшению шумо- и виброизоляции, также в Aura очень много места для задних пассажиров, но по уровню оснащения она не обогнала Vesta. Прежней осталась и ширина кузова, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который уже опробовал новинку «АвтоВАЗа».

«Lada Aura по запасу пространства сзади обыгрывает многих, даже автомобили двумя классами выше. Я со своим ростом 186 см сзади сижу практически вытянув ноги. И на спокойных скоростях 70-90 км/ч это очень тихий автомобиль, шума шин в ней вообще не слышно. В этом смысле сделали очень неплохо», — рассказал Кадаков.

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Среди преимуществ Lada Aura эксперт назвал дешевизну в обслуживании и ремонте по сравнению с китайскими конкурентами — такими, как Chery Arrizo 8 или Geely Preface. При этом у них больше ширина кузова, они быстрее, мощнее, там больше подушек безопасности, признал он.

В Aura только четыре подушки безопасности и нет климат-контроля. Задние пассажиры на климатическую установку повлиять никак не могут, и в целом она оснащена в точности как Vesta, отметил главред «За рулем».

«В Aura еще есть над чем поработать. Нужен климат-контроль, нужно как-то обустроить пространство сзади: например, внедрить столики или раздельные задние кресла. Эта машина для двоих сзади, а не для троих. Как это будет реализовано — с массажем, с электроприводом — это тема для отдельного разговора», — рассказал Кадаков.

Конкуренты за эти же деньги

По цене от 3 млн рублей без учета скидок и спецпредложений в России предлагается седан Geely Preface c двухлитровым турбомотором мощностью 200 л. с. и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. У машины в базовой комплектации шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, система помощи при старте и экстренном торможении.

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В версии за 3,3 млн рублей Preface предлагается с широким набором систем активной безопасности, включая систему удержания машины в полосе, адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и предотвращения столкновений. На Aura таких опций нет.

Седан Chery Arrizo 8 продается в России минимум за 2,9 млн рублей с турбомотором 1,6 мощностью 150 л. с. и роботизированной трансмиссией.

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У этого седана также есть двухзонный климат-контроль с дефлекторами для пассажиров второго ряда, 10-дюймовый дисплей, датчики света и дождя. У базовой версии машины четыре подушки безопасности, как и у Aura, но в двух старших комплектациях (3,27-3,3 млн рублей) подушек у Arrizo десять.

Кто купит Lada Aura

Производитель рассчитывает, что Aura будет поставляться в государственные гаражи для обслуживания депутатов и чиновников. Также «АвтоВАЗ» адресует удлиненную Vesta частным клиентам, которым требуется просторный салон, в том числе для поездок с персональным водителем, и в коммерческие автопарки (такси, каршеринг).

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В государственных структурах Aura ждут: о том, что на российский седан пересядут главы комитетов Госдумы, заявил ранее ее спикер Вячеслав Володин.

«На автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей комитетов Госдумы», — пообещал он.

Депутаты и чиновники уже поучаствовали в тестовой эксплуатации новинки «АвтоВАЗа». В гараже, обслуживающем Госдуму, Aura поступила в конце 2023 года. Также на автомобиле поездили некоторые сенаторы и губернаторы, предсерийные машины эксплуатируются в гараже Минфина РФ и правительстве Самарской области.

Проблем с тем, чтобы реализовывать заявленный «АвтоВАЗом» годовой тираж Aura в 5 тыс. машин не будет, но покупка этих машин частными клиентами будет редкостью, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

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«Этот автомобиль будут покупать, тем более что для госструктур установлены жесткие требования по локализации. А госструктур у нас много — если считать и муниципальные власти, и силовые структуры. Еще, видимо, во многих регионах будут приняты законы, которые сильно ограничат выбор автомобилей для такси», — перечисляет Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

Покупать Aura будут и частные лица, но число таких клиентов будет штучным, прогнозирует Моржаретто. Есть люди, которые готовы покупать Vesta в максимальной комплектации почти за 2,5 млн рублей, на этом фоне цена в 3 млн рублей за Aura не выглядит запредельной, аргументирует он.