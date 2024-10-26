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Стали известны новые детали побега заключенных из липецкой колонии

Shot: заключенные, сбежавшие из липецкой колонии, передвигались на «попутках»

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Shutterstock

Двоих заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области, задержали сотрудники ДПС в Тамбовской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Двое зэков добрались до Тамбовской области на попутках, там их задержали сотрудники ДПС. Сейчас выясняется, почему водители согласились везти беглых зэков: были ли угрозы со стороны последних», — говорится в публикации.

Отмечается, что местонахождение еще четверых сбежавших устанавливается.

По данным Telegram-канала Mash, пятеро граждан Узбекистана и один Таджикистана сбежали еще накануне. Они готовили побег более шести месяцев. Заключенные, по информации канала, вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников колонии. ФСИН назначила служебную проверку.

Ранее стало известно о результатах последней внеплановой проверки в липецкой ИК-2.

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