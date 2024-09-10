Стало известно, как будут бороться с «зайцами» на платных автотрассах

Российская компания «Автодор» планирует создать базу данных, в которую будут собираться изображения всех транспортных средств, когда-либо проезжавших по платным дорогам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу компании Вячеслава Петушенко. По его словам, это необходимо сделать в целях борьбы с неоплатой проезда по платным дорогам.

«Без создания базы данных всех пользователей (а мы фиксируем все транспортные средства) добиться 100% сборов платы невозможно. Сейчас главная задача — создать в рамках законодательства базу пользователей и максимальное количество транспортных средств оцифровать», — сказал Петушенко.

Он отметил, что если номер залеплен снегом, но автомобиль ранее ездил по платным дорогам «Автодора», нейросеть его запомнила — по марке, цвету, сколу на стекле, антенне. Таким образом она сумеет идентифицировать любую машину. В итоге станет понятно, кому выставлять счет за проезд.

До этого стало известно, что Генпрокуратура выявила нарушения у компании «Автодор», занимающейся строительством и содержанием платных трасс.

В письме Генпрокуратуры говорится, что проверкой с привлечением прокуратур субъектов Российской Федерации выявлено несоответствие количества автозаправочных станций и иных объектов дорожного сервиса на автотрассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» нормативным требованиям, нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при содержании туалетов на площадках отдыха, ненадлежащее состояние металлических барьерных ограждений.

Генпрокуратурой запланирована проверка «Автодора» на соблюдение требований федерального законодательства, сказано в документе.

Письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой обязать госкомпанию «Автодор» привести в порядок инфраструктуру на платных трассах направил ранее вице-президент НАС Антон Шапарин.

Ранее сообщалось, что россиянам хотят запретить заправлять авто со скрытыми номерами.