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По Крымскому мосту открыли движение транспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает Telegram-канал об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Движение останавливали в 23:22 мск.

До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту останавливали 22 октября. Причина остановки движения не называлась.

Также в конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.

Также представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее житель Керчи, передавший Киеву данные о ПВО у Крымского моста, был осужден на 13 лет.

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