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JAC привезет в Россию хетчбэк в стиле ретро

В России появятся хетчбэки JAC E30X в ретро-стиле

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JAC

Китайский автомобильный бренд JAC планирует вывести на российский рынок электромобиль E30X. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Модель отличается ретро-дизайном кузова.

Компактный хетчбэк может проехать без подзарядки около 500 км. Автомобиль спроектирован на электромобильной платформе DI второго поколения. Она позволяет производить не только компактные автомобили, но и седаны, и кроссоверы. Длина JAC E30X составляет 4025 мм, ширина — 1770 мм, высота — 1560 мм. Колесная база равна 2620 мм. Диски — диаметром 17 дюймов.

В зависимости от комплектации запас хода составляет 405 км или 505 км. Электродвигатель обладает мощностью 100 кВт и крутящим моментом 175 Нм. Кроме того, электромобиль имеет 3 режима движения.

Когда автомобиль появится на российском рынке, пока неизвестно.

До этого китайская компания Soueast представила технические характеристики нового кроссовера S07. Автомобиль будет предлагаться в семиместной версии.

Так, длина Soueast S07 составляет 4724 мм при колесной базе 2720 мм. Автомобиль оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 190 л.с., который работает в паре как с классической автоматической коробкой передач в сочетании с полным приводом, так и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями для версии с передним приводом.

В 2025 году модельный ряд марки будет расширен за счет еще одного паркетника — компактного S06.

Ранее в Париже представили микрокар для курорта Сен-Тропе.

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