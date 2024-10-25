Появились фото застолий цыганского барона, который стрелял по людям в Коркино

По жителям Коркино стрелял цыганский барон. Раньше он стоял на учете у силовиков. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«В 2019-м Николай (он же Кутари Жуклано) уже помогал преступникам из диаспоры. Заплатил миллион, чтобы скостить срок двоим подчиненным, которых судили за мошенничество. Они звонили старикам, рассказывали небылицы, что внук попал в аварию, и разводили на деньги. Так «заработали» больше миллиона. Барон вернул всю сумму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жуклано любил устраивать шумные пиры в своем доме.

Вечером 24 октября в Коркино местные жители вышли на стихийный митинг после нападения на 40-летнюю таксистку Елену Сарафанову. Накануне ее тело нашли с ножевыми ранениями. По данным портала 74.ru, Сарафанова ездила на вызов «к местным цыганам, и именно их теперь подозревают» в преступлении. По информации СК, по подозрению в данном преступлении был задержан молодой человек, ему вскоре будут предъявлены обвинения. На данный момент решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

К месту народного схода в Коркино приехали силовики и оцепили дома цыган. Местные жители обвинили СОБР в бездействии и «защите цыган». Они также потребовали «выводить сюда этих собак».

Из окна дома прозвучали выстрелы, пострадали двое. Люди начали бросать в дом камни, подожгли как минимум два дома и одну машину, еще три — перевернули.

В отделение полиции было доставлено более 50 человек, среди которых как участники протестов, так и представители цыганской общины, в том числе те, кто пытался покинуть город после начала беспорядков.

Ранее СК признал проблемы с цыганами в Коркино после нападения на таксистку.