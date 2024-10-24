В Коркино полиция задержала более 50 человек после начала протестов

В отделение полиции в Коркино Челябинской области доставлено более 50 человек, среди которых как участники протестов, так и представители цыганской общины, в том числе те, кто пытался покинуть город после начала беспорядков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала «Осторожно, новости», активные столкновения между протестующими и правоохранителями уже завершены.

Очевидцы отмечают, что в городе значительно увеличилось количество сотрудников силовых структур, многие из которых прибыли из Челябинска. Полиция оттеснила протестующих от домов цыганской общины, а все дороги в районе патрулируются силовиками.

Наряды полиции были стянуты в город Коркино после народного схода. Причиной схода стало уголовное разбирательство. Двух представителей цыганской диаспоры подозревают в расправе над 40-летней жительницей Коркино Еленой Сарафановой, она работала таксистом. Тело женщины обнаружили с множественными ножевыми ранениями. У Елены остались двое детей. По предварительной информации, в содеянном подозревают 17- и 19-летнего жителей дома цыганской диаспоры.

Ранее губернатор Текслер отреагировал на беспорядки в Челябинской области.