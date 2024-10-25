Полиция Дагестана поймала жениха, сбежавшего от невесты на Lada Granta

В Дагестане правоохранители поймали жениха, сбежавшего перед свадьбой от невесты на Lada Granta. Об этом сообщает Telegram-канал «Даги, горы и хабары».

«В силовых структурах сообщают, что недо-жених найден и находится в отделении полиции», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в ходе своей «пропажи» жених ездил по своим делам, ходил на встречи, но при этом игнорировал звонки родственников и матери.

Свадьба 26-летнего Ислама и его невесты Патимат была назначена на 24 октября. Однако молодой человек пропал за сутки до бракосочетания. Его искали родственники и друзья, а затем к поискам подключились полицейские. При этом машина пропавшего попала на камеры фотофиксации в разных районах республики. На опубликованном фото белая Lada Granta рано утром 23 октября снята на трассе «Кавказ» в городе Дагестанские Огни. Она ехала с разрешенной скоростью — 39 км/ч. Для поимки мужчины был введен план «Перехват».

Один из друзей пропавшего жениха сообщил, что Ислам рассказывал ему о страхе жениться. Однако родственники молодого человека и его невесты уверяют, что Ислам давно уговаривал Патимат выйти за него замуж.

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