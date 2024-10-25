Подозреваемый 16-летний убийца таксистки в Коркино оказался глухонемым

Предполагаемым убийцей таксистки в Коркино стал 16-летний глухонемой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Днем 23 октября подозреваемый Е. Юрченко был в гостях у своего дальнего родственника, 16-летнего Мануила (именно его ориентировка была в социальных сетях). Когда пришло время уезжать домой, Мануил вызвал своему глухонемому родственнику такси. За парнем приехала 40-летняя Елена Манжосова», — говорится в публикации.

Спустя сутки семья Мануила узнала об убийстве таксистки и увидела ориентировку на молодого человека. В результате семья сама пошла дать показания, сейчас Мануил проходит в качестве свидетеля. По данным Baza, у него изъяли телефон и взяли образцы ДНК. Самого Юрченко задержали. Причастность к убийству второго 19-летнего молодого человека по имени Марсель пока не подтверждена.

Вечером 24 октября в Коркино местные жители вышли на стихийный митинг после нападения на 40-летнюю таксистку Елену Сарафанову. Накануне ее тело нашли с ножевыми ранениями. По данным портала 74.ru, Сарафанова ездила на вызов «к местным цыганам, и именно их теперь подозревают» в преступлении. По информации СК, по подозрению в данном преступлении был задержан молодой человек, ему вскоре будут предъявлены обвинения. На данный момент решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

К месту народного схода в Коркино приехали силовики и оцепили дома цыган. Местные жители обвинили СОБР в бездействии и «защите цыган». Они также потребовали «выводить сюда этих собак».

Из окна дома прозвучал выстрел, люди начали бросать в дом камни, подожгли как минимум два дома и одну машину, еще три — перевернули.

В отделение полиции доставлено более 50 человек, среди которых как участники протестов, так и представители цыганской общины, в том числе те, кто пытался покинуть город после начала беспорядков.

Ранее СК признал проблемы с цыганами в Коркино после убийства таксистки.