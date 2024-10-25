Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подозреваемый 16-летний убийца таксистки в Коркино оказался глухонемым

Baza: в убийстве таксистки в Коркино подозревают 16-летнего глухонемого

close
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Предполагаемым убийцей таксистки в Коркино стал 16-летний глухонемой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Днем 23 октября подозреваемый Е. Юрченко был в гостях у своего дальнего родственника, 16-летнего Мануила (именно его ориентировка была в социальных сетях). Когда пришло время уезжать домой, Мануил вызвал своему глухонемому родственнику такси. За парнем приехала 40-летняя Елена Манжосова», — говорится в публикации.

Спустя сутки семья Мануила узнала об убийстве таксистки и увидела ориентировку на молодого человека. В результате семья сама пошла дать показания, сейчас Мануил проходит в качестве свидетеля. По данным Baza, у него изъяли телефон и взяли образцы ДНК. Самого Юрченко задержали. Причастность к убийству второго 19-летнего молодого человека по имени Марсель пока не подтверждена.

Вечером 24 октября в Коркино местные жители вышли на стихийный митинг после нападения на 40-летнюю таксистку Елену Сарафанову. Накануне ее тело нашли с ножевыми ранениями. По данным портала 74.ru, Сарафанова ездила на вызов «к местным цыганам, и именно их теперь подозревают» в преступлении. По информации СК, по подозрению в данном преступлении был задержан молодой человек, ему вскоре будут предъявлены обвинения. На данный момент решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

К месту народного схода в Коркино приехали силовики и оцепили дома цыган. Местные жители обвинили СОБР в бездействии и «защите цыган». Они также потребовали «выводить сюда этих собак».

Из окна дома прозвучал выстрел, люди начали бросать в дом камни, подожгли как минимум два дома и одну машину, еще три — перевернули.

В отделение полиции доставлено более 50 человек, среди которых как участники протестов, так и представители цыганской общины, в том числе те, кто пытался покинуть город после начала беспорядков.

Ранее СК признал проблемы с цыганами в Коркино после убийства таксистки.

Все новости на тему:
Погромы в Коркино
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами