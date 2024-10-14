Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперты объяснили, почему на заправках происходят взрывы

Автоэксперты: взрывы на заправках происходят из-за нарушений их устройства

close
Сергей Аверин/РИА Новости

Аварии на автомобильных заправочных станциях (АЗС) происходят из-за нарушений правил безопасности эксплуатации и устройства заправок. Об этом газете «Известия» заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Аварии происходят из-за отсутствия молниеотводов и искрогасящих устройств на АЗС, а также заземлений», — сказал эксперт.

Также Попов отметил, что на многих заправках в стране шланги, трубопроводы и пистолеты находятся в не лучшем состоянии.

Заместитель председателя экспертного совета Всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов добавил, что во многих регионах России распространены АЗС, которые работают без лицензионных разрешений и с нарушениями мер безопасности.

12 октября на автозаправочной станции в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв. Причиной стала детонация цистерны, которая произошла из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива.

В результате пострадали не менее пяти человек. Площадь возникшего пожара достигла 900 кв. м. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал привлечь к ответственности всех виновных в ЧП и взял ситуацию под личный контроль.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрыва на заправке в Грозном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами