Автоэксперты объяснили, почему на заправках происходят взрывы

Аварии на автомобильных заправочных станциях (АЗС) происходят из-за нарушений правил безопасности эксплуатации и устройства заправок. Об этом газете «Известия» заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Аварии происходят из-за отсутствия молниеотводов и искрогасящих устройств на АЗС, а также заземлений», — сказал эксперт.

Также Попов отметил, что на многих заправках в стране шланги, трубопроводы и пистолеты находятся в не лучшем состоянии.

Заместитель председателя экспертного совета Всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов добавил, что во многих регионах России распространены АЗС, которые работают без лицензионных разрешений и с нарушениями мер безопасности.

12 октября на автозаправочной станции в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв. Причиной стала детонация цистерны, которая произошла из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива.

В результате пострадали не менее пяти человек. Площадь возникшего пожара достигла 900 кв. м. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал привлечь к ответственности всех виновных в ЧП и взял ситуацию под личный контроль.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрыва на заправке в Грозном.