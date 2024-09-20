Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер РФ оценил реализацию автодороги вокруг Азовского моря

Хуснуллин: дорога вокруг Азовского моря будет стоить 600 млрд рублей

close
Павел Лисицын/РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что строительство автодороги вокруг Азовского моря потребует финансирования около 500-600 млрд рублей до 2030 года. Его слова в рамках рабочей поездки в Республику Адыгея передает ТАСС.

«У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта «Инфраструктура для жизни» уточняем планы. Идет бурное обсуждение с учетом тех средств, которые у нас есть», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что дороги будут приведены в нормативное состояние через ремонт, а на отдельных участках, например, обходах Мариуполя и Новоазовска, может быть реализовано расширение до четырех полос.

«Средства большие. Цифры измеряются в порядка 500-600 млрд [рублей]. Это программа до 2030 года», — сказал Хуснуллин.

По его словам, в числе прочего запланировано улучшение подъездных дорог к морю. Кроме того, в рамках пятилетнего плана развития продолжается работа по развитию дорог Азово-Черноморского кластера.

В июне Хуснуллин объявил, что объем финансирования пятилетней программы строительства дорог в России составит 13,2 трлн рублей. Из этой суммы 5,4 трлн – деньги федерального дорожного фонда, 7,2 трлн — из региональных бюджетов. Еще 436 млрд — это деньги фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты, которые президент России Владимир Путин одобрил в конце 2021 года.

Ранее Путин поручил сократить время в пути от Москвы до курортов Черноморья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами