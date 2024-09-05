«АвтоВАЗ» анонсировал запуск нового электромобиля е-Largus в сентябре

«АвтоВАЗ» анонсировал запуск производства электромобиля е-Largus на заводе в Ижевске в конце сентября текущего года. Заявление вице-президента компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергея Громака приводит РИА Новости.

«Отечественный высоколокализованный продукт», — описал новый автомобиль Громак в ходе выступления на ВЭФ.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

До этого «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой комплектующих для сборки Lada Iskra.

Ранее АвтоВАЗ приостановил выпуск всех комплектаций Lada Niva Legend.