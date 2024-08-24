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«АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой комплектующих для сборки Lada Iskra

На АвтоВАЗе не хватает комплектующих для сборки Lada Iskra

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Телеграм-канал Автопоток

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил конвейерную сборку новой модели Lada Iskra для отработки техпроцессов. Однако для выпуска машин не хватает комплектующих. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«23 августа во вторую смену собрали еще два автомобиля Lada Iskra непосредственно на конвейере, эти автомобили собирают для обкатки техпроцесса и обучения персонала, да и многих комплектующих еще не хватает, по факту в полуразобранном состоянии пока сходят все пробные Искры с конвейера, до конца года все должно войти в нормальное русло», — говорится в сообщении паблика.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Первая товарная партия Lada Iskra должна быть сделана в декабре 2024-го — она составит 70-80 экземпляров, которые развезут по дилерским центрам в качестве демонстрационных образцов для шоу-румов. Продажи автомобилей начнутся в первом квартале 2025 года.

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