«АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой комплектующих для сборки Lada Iskra

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил конвейерную сборку новой модели Lada Iskra для отработки техпроцессов. Однако для выпуска машин не хватает комплектующих. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«23 августа во вторую смену собрали еще два автомобиля Lada Iskra непосредственно на конвейере, эти автомобили собирают для обкатки техпроцесса и обучения персонала, да и многих комплектующих еще не хватает, по факту в полуразобранном состоянии пока сходят все пробные Искры с конвейера, до конца года все должно войти в нормальное русло», — говорится в сообщении паблика.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Первая товарная партия Lada Iskra должна быть сделана в декабре 2024-го — она составит 70-80 экземпляров, которые развезут по дилерским центрам в качестве демонстрационных образцов для шоу-румов. Продажи автомобилей начнутся в первом квартале 2025 года.

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