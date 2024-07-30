Стало известно, когда начнется выпуск беспилотного броневика «Зубило»

Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» начнет серийно производиться после апробации в войсках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемезова.

«С целью сокращения людских потерь разработано полностью дистанционно управляемое роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов, для перевозки раненых, для подвозки квадрокоптеров. По результатам апробации мы начнем уже серийно выпускать», — сказал Чемезов.

Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» строится на серийном шасси «КамАЗ». Его назначение — поддержка штурмовых групп, подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых, а также подзарядка радиостанций и квадрокоптеров.

Снаряженная масса «Зубила» равна 13 300 кг, а полная достигает 16 000 кг. Грузоподъемность бронеавтомобиля равна 2700 кг. Мощность двигателя составляет 350 л. с. Максимальная скорость по шоссе достигает 100 км/ч. Машина оснащена 23-мм скорострельной зенитной установкой ЗУ-23-2.

До этого стало известно, что в России создадут новый легкий военный автомобиль «Витязь», оснащенный системой РЭБ «Волнорез». Машина будет отправлена в зону спецоперации (СВО).

В основе автомобиля лежит платформа отечественного внедорожника УАЗ 469. Вместо бензинового мотора установлен дизельный силовой агрегат. На машину могут быть установлены зенитные пулеметные установки, спаренные с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

Ранее сообщалось, что в России создали специальную защиту от дронов для автомобилей чиновников.