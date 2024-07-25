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Москвич записал свой Lexus на бабушку и собрал штрафов на 150 тысяч рублей

В Москве водитель оформил Lexus на бабушку и собрал штрафов на 150 тыс. рублей

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Телеграм-канал «Дептранс Москвы»

В Москве автомобилист записал свой Lexus на 85-летнюю бабушку, затем постоянно нарушал ПДД и собрал штрафов на 150 тыс. рублей. Об этом сообщает столичный Дептранс.

«МАДИ передала информацию о нарушителе судебным приставам. Они арестовали машину и отправили ее на спецстоянку. Если не погасить задолженность, авто могут продать с аукциона в счет ее погашения», — говорится в публикации.

Отмечается, что чаще всего водитель получал штрафы за неправильную парковку и превышал скорость.

До этого сообщалось, что в Казани Toyota Camry сбила шестилетнего мальчика, отправив его в полет на несколько метров. Ребенок остался жив и не получил серьезных травм. Впоследствии выяснилось, что автомобиль закреплен за центральным аппаратом МВД Татарстана, а именно — за полковником Юрием Колпаковым, заместителем начальника тыла министерства и экс-начальником этой же службы в УВД Казани. Однако, по словам очевидцев, самого мужчины в автомобиле не было — за рулем находился его водитель.

Ранее в России предложили вскрывать автомобили с животными.

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