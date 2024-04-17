В Ульяновской области произошло ДТП с юными спортсменами

В Ульяновской области перевернулся автобус со школьниками-хоккеистами возле поселка Сурское. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Автобус со спортсменами перевернулся после съезда в кювет. Причины ДТП пока неизвестны. Всего в салоне автомобиля было 29 человек, включая 16 несовершеннолетних. В результате происшествия пострадали пятеро человек, включая троих детей.

До этого в Самарской области после массовой аварии в больницу попали шесть человек.

Инцидент произошел в Кинельском районе. На автодороге столкнулись машины ВАЗ, Lada Kalina и Volkswagen.

«Шесть пострадавших, из них трое – дети, отправлены в больницу имени Середавина», – поделились в ведомстве.

В комментарии для журналистов сотрудники МВД региона рассказали, что водитель Lada Kalina получил травмы. Остальные пятеро пострадавших – дети, которые находились в салоне ВАЗ.

Ранее легендарный хоккеист Ягр попал в ДТП с трамваем.